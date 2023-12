Deve scontare una pena per maltrattamenti contro la madre: 32enne arrestata a Ceriale

Nel corso di una mirata attività investigativa, i carabinieri della stazione di Ceriale, in collaborazione con la polizia locale, hanno effettuato un arresto nella giornata di ieri, eseguendo un ordine di carcerazione emanato dall'ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Savona.

In manette è finita una cittadina italiana di 32 anni, residente nel ponente ligure, con precedenti di polizia a carico. La donna è stata rintracciata a Ceriale, all'interno di un appartamento che utilizzava come nascondiglio.

La 32enne deve espiare una pena complessiva di un anno, un mese e due giorni di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia, commessi nel savonese, tra il 2016 e il 2017, ai danni della madre, che aveva denunciato di avere subito da lei insulti, minacce gravi e atti persecutori.

Una volta divenuta irrevocabile la sentenza, è stato emesso il conseguente ordine di esecuzione per la carcerazione per la pena da scontare. Nel frattempo la donna, avuta notizia del provvedimento, al fine di sottrarsi alla cattura, si era rifugiata nel comune ponentino, dove è stata poi rintracciata, tratta in arresto e quindi accompagnata presso il carcere di Genova Pontedecimo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.