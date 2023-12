Natale nel Biellese: Venerdì il via ai Presepi di Postua. Ultima occasione per visitare il Borgo di Babbo Natale a Candelo ed il Mercatino degli Angeli di Sordevolo

I Presepi di Postua - Dall’8 dicembre al 6 gennaio



Giunge alla sua 41esima edizione la rassegna de "I Presepi di Postua", quest’anno con circa 200 presepi esterni in esposizione nel suggestivo centro storico e nelle frazioni, con allestimenti nei portoni, nelle fontane e nei corsi d’acqua; Postua - al confine con la Valsesia - inaugurerà la rassegna di presepi questo venerdì 8 dicembre, insieme alla benedizione degli asinelli. Quest’anno con un’iniziativa in più, che vede protagonista anche l’allestimento di presepi del gruppo “Mato Grosso amici di Ernesto” provenienti da tutto il mondo, di tante nazionalità diverse. Domenica 10 dicembre, invece, nella piazzetta della frazione Roncole arriverà direttamente Babbo Natale, per allietare tutti i bimbi, insieme al mercatino di Natale che verrà collocato in centro, nella piazza di Barinciano; sarà inoltre presente il gruppo "Spazzacamini ANFFAS”, composto dai giovani travestiti da folletti che accoglieranno i visitatori durante la giornata, il tutto unito al magico trenino che girerà per il paese. In ogni festività saranno presenti punti di ristoro a disposizione dei visitatori. La manifestazione terminerà il 6 gennaio.

Per informazioni: Tel. 015 760303 / 015 7690006 (Municipio)

Il Borgo di Babbo Natale a Candelo - Dal 18 novembre al 10 dicembre



Ultima occasione quella di questo fine settimana dell’8, 9 e 10 dicembre per visitare il Borgo di Babbo Natale, all’interno del magico Ricetto di Candelo. Il mercatino natalizio è ricco di mostre, musiche, bancarelle e cantine artigianali. Gli artigiani presenti, provenienti da tutto il Piemonte, propongono tra le rue del Ricetto tante idee regalo e gustosi prodotti gastronomici. Grande soddisfazione da parte degli organizzatori per l’edizione di quest’anno, che si sta rivelando un grandissimo successo con 12.500 passaggi contati solo per il terzo weekend della manifestazione.



Per tutte le info: www.candeloeventi.it/borgo-di-babbo-natale

Il Mercatino degli Angeli di Sordevolo - Dal 12 novembre al 10 dicembre



Ultimo appuntamento per il 2023 anche per il Mercatino degli Angeli di Sordevolo, l’evento biellese che rimarrà attivo questo week-end di ponte, in occasione dell’8 e del 10 dicembre. Circa 200 gli espositori ospitati dall’evento che, con prodotti che spaziano dall’artigianato all’agroalimentare, si alternano all’interno delle 80 postazioni espositive, provenienti principalmente da Piemonte e Lombardia. Sono, inoltre, visitabili - oltre ai musei stabili Archivio Lanifici Vercellone e Passione di Sordevolo - le mostre temporanee “Emozioni nel legno”, con sculture ad opera di Stefania e Bruno Nicolo e sede nella Biblioteca Civica, “Quando l’acqua gioca con la neve”, con acquerelli di Giorgio Marinoni e sede nel Palazzo del Comune e, novità dell’anno, la mostra collettiva di pittura “Arte sotto l’albero”, con opere di Paola Braghin, Elisa Guetta, Gianni Poma e Cristina Scalabrino, sempre all’interno del Palazzo Comunale. Ha già riscosso molto successo tra grandi e piccini la novità di quest’anno, la pista di pattinaggio su ghiaccio, che rimarrà aperta tutti i giorni fino alla fine delle festività natalizie. All’interno del Mercatino sono a disposizione diversi punti di ristoro.



Per maggiori informazioni: www.ilmercatinodegliangeli.it

Presepe Gigante di Marchetto a Mosso S. Maria (Valdilana) - Dal 2 dicembre al 7 gennaio

Il grandioso Presepe è stato inaugurato il 2 dicembre e il centro storico di Mosso S. Maria si è subito animato con tanti visitatori. È aperto e visibile tutti i giorni dalle ore 10 alle 22 a entrata libera, e suggestivamente illuminato nelle ore serali.

Chi viene a camminare tra le strette vie, chi sosta davanti ai portoni o si ferma nelle piazzette, si confonde con le figure e diventa di fatto un personaggio del Presepe. Particolarmente apprezzata è la scena della Natività, con la Madonna che si riposa e con il Bambinello in braccio a San Giuseppe. Anno per anno, si migliora la qualità di questo straordinario museo etnografico diffuso, con il recupero e la riproposta di botteghe e di mestieri scomparsi, con i giochi di un tempo e con l’uso mirabile dello spazio urbano a disposizione che amplifica teatralmente ogni scena.

Per sabato 9 dicembre è stata organizzata una passeggiata al vicino Santuario della Brughiera, con partenza al mattino, ristoro al santuario e ritorno a Mosso per la visita al Presepe. In attesa del Natale, il 24 dicembre si organizza la tradizionale fiaccolata al grandioso falò di borgata Marchetto di Mosso.



Per informazioni: 334 6142971 (Luisella Aimone) - 335 7852310 (Franco Grosso)

Mail: presepegigante@gmail.com - Sito: www.presepegigantemarchetto.it Pagina Facebook: Presepe Gigante di Marchetto