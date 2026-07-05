Ceriale, musica e performance aeree all’Anfiteatro di Peagna per il Festival del Mediterraneo

Prosegue a Ceriale la quarta edizione del Festival Internazionale del Mediterraneo – Musica, Arte, Entroterra, rassegna organizzata da Melisma APS con il contributo del Comune di Ceriale e della Fondazione De Mari.

Il secondo appuntamento è in programma lunedì 6 luglio alle 21,30, nell'affascinante cornice dell'Anfiteatro di Peagna, dove andrà in scena "Armonie in volo", uno spettacolo che unirà musica dal vivo e performance aerea con tessuti in un'esperienza artistica di grande impatto visivo ed emozionale. L'ingresso è libero.

Protagonista della serata sarà Federico Foglia, compositore, pianista e produttore italiano, nato a Genova nel 1974 e da molti anni residente in Messico, dove ha sviluppato una brillante carriera internazionale. Pluripremiato con dischi d'Oro e di Platino, ha ricevuto anche una menzione ai Latin Grammy 2009 come produttore del cdAcquafrio di Jorge Peart.

Come pianista ha pubblicato gli album "Acqua" (2012), diventato un punto di riferimento per gli appassionati della musica New Age, e "Aria" (2015), esibendosi in prestigiosi teatri e auditorium internazionali, dal National Performing Arts Center di Pechino al Conservatorio di Foshan, fino alle Nazioni Unite Africane di Addis Abeba. Nel corso della sua carriera ha collaborato con numerosi artisti e istituzioni culturali di rilievo internazionale.

Ad accompagnare le sue composizioni originali sarà Paloma Etchegaray, artista cilena specializzata nelle discipline aeree con tessuti, che darà vita a suggestive coreografie capaci di dialogare con le note del pianoforte, creando un connubio tra musica, movimento e poesia.

Giunto alla quarta edizione, il Festival Internazionale del Mediterraneo è una rassegna multidisciplinare dedicata allo spettacolo dal vivo, con la direzione artistica di Mauro Perego De Salvia e la direzione organizzativa di Monica Romanisio. Promosso da Melisma Aps, associazione culturale nata nel 2021 a Castelvecchio di Rocca Barbena con l'obiettivo di valorizzare la musica popolare e le culture del Mediterraneo, il festival propone un percorso che mette in dialogo tradizioni, linguaggi e artisti provenienti da diversi Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum.

La manifestazione si svilupperà fino alla fine di agosto con nove appuntamenti tra concerti, spettacoli e iniziative culturali pensati per valorizzare il territorio attraverso la musica e l'incontro tra culture. Il programma sarà affiancato anche da alcuni appuntamenti teatrali e da un percorso enogastronomico ispirato ai sapori del Mediterraneo. Ad arricchire ogni serata sarà infatti la proposta della chef Isa Lipartiti, che alle 20 precederà gli spettacoli con piatti dedicati alle tradizioni culinarie mediterranee, preparati con prodotti freschi e di stagione, offrendo al pubblico un'esperienza capace di unire musica, cultura e gastronomia.

L'ingresso ai concerti è libero. Per partecipare alla proposta gastronomica e alle iniziative riservate ai soci è necessario il tesseramento a Melisma Aps (costo 5 euro). Considerata la capienza limitata della location, è consigliata la prenotazione al numero 320 087 6353.