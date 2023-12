Emergenza lupi, Vaccarazza: "Bisogna trovare una soluzione prima che sia troppo tardi"

"Nei giorni scorsi ho depositato un'interrogazione a risposta scritta avente ad oggetto l'emergenza legata agli attacchi dei lupi in Provincia di Savona. Nel documento viene fatta richiesta all'assessorato competente sulle azioni in programma per contrastare una situazione che con il trascorrere dei giorni sta diventando sempre più critica". Cosi commenta Angelo Vaccarezza, capogruppo della lista Toti in Regione Liguria.

"Nelle ultime settimane ,infatti, la presenza dei lupi nei centri abitati è diventata sempre più frequente, e le aggressioni ai danni di animali domestici è diventata una triste costante. Nondimeno, le greggi e le mandrie degli allevatori hanno subito pesanti perdite, e la situazione è diventata oramai insostenibile; il controllo del lupo è una questione da porre in discussione con urgenza".

"E’ concreto inoltre il rischio che gli abitanti delle zone coinvolte prendano in esame la possibilità di attivarsi in prima persona, rischiando oltrechè il peggioramento della situazione, anche la loro vita. Sono certo che Regione Liguria utilizzerà tutti gli strumenti a disposizione per far sì che la situazione cambi e si possa tornare al più presto alla normalità", conclude Vaccarezza.