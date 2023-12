Guerra in Medio Oriente, corteo per la Palestina a Savona: "Basta bombe" (FOTO E VIDEO)

17mila morti. Cessate il fuoco. Basta bombe. Italia complice.

Questi alcuni delle frasi scritte su alcuni cartelli presenti durante il corteo per la Palestina partito a Savona in Piazza Pertini con arrivo in Piazza Saffi organizzato da "Posto in prima fila in un nuovo mondo possibile" e da "Savona Disarmo".

"Ci scusiamo per il disagio che potremmo creare alla circolazione natalizia delle auto, ma stare sotto le bombe è peggio" hanno spiegato gli organizzatori dell'iniziativa.