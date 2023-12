Spotorno run, domenica 10 dicembre cambia la viabilità: ecco dove non si potrà parcheggiare

Cambierà la viabilità, nella mattinata di domenica 10 dicembre, a Spotorno, dove dalle ore 10 si svolgerà la "Spotorno Run 10k", la corsa podistica competitiva e non che si snoderà su un percorso di 5 km dalla rotonda Ferrer Manuelli, sia in forma competitiva che non e anche per le famiglie.

Gli atleti percorreranno per due volte il circuito cittadino che dalla terrazza a mare proseguirà su lungomare Guglielmo Marconi fino a piazza Cesare Battisti, con ingresso in passeggiata (altezza Sirio) fino ai Bagni Copacabana per poi proseguire su via Maremma, via Berninzoni, via Verdi, piazza Serrati, viale Europa, largo San Sebastiano e Terrazza a Mare.

Su tutte le strade del percorso, a partire dalle ore 06.00 alle ore 11.30 di domenica 10 dicembre, sarà vietata la sosta.

Per quanto invece riguarda la circolazione, la via Aurelia litoranea, dall'intersezione con via Serra fino all'intersezione con via Cesare Battisti, verrà chiusa al transito dalle ore 08.30 alle ore 11.30 mentre tutte le altre strade sotto elencate, facenti parte del percorso di gara verranno chiuse dalle ore 09.45 alle ore 11.30.

LE STRADE CHIUSE