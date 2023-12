Borghetto S. Spirito, via libera al regolamento per la tutela e il benessere degli animali d'affezione presenti sul territorio comunale

Una iniziativa che l'assessore Celeste Lo Presti ha illustrato così: "Lo consideriamo come il secondo passo più importante fatto in riferimento agli animali d'affezione - ha spiegato - il primo è stato introdurre all'interno del regolamento di polizia mortuaria la possibilità di seppellire l'animale insieme al padrone. Questo regolamento, redatto insieme al comandante della Polizia Locale Enrico Tabò e che a livello regionale è in vigore in pochissimi comuni, ha richiesto diversi mesi di lavoro: abbiamo cercato di realizzarlo nella maniera più completa possibile e soprattutto garantendone l'applicabilità al 100% sul nostro territorio comunale".