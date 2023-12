Savona, il presepe del canile è realtà: un occhio all'installazione e l'altro per aiutare chi ha ancora tanto amore da dare (FOTO)

Un classico presepe, con la natività, i Re Magi, i pastori, il panettiere, chi porta il vino, l'acqua presa dal ruscello e diversi animali, e non poteva essere altrimenti, per dar vita ad una magica atmosfera natalizia.

Da ieri le statuette immerse in uno scenario tipicamente ligure sono presenti nel canile municipale di Legino. Il presepe della lunghezza di circa 3 metri è stato realizzato dai volontari con materiale di recupero (ricavate da scatolette per gatti e cartone colorato) e si potrà visitare fino al 6 gennaio tutti i giorni dalle 10 alle 12.

Chi vuole può portare in via Massa una statuetta per impreziosirlo e riceverà un piccolo pensiero come segno di riconoscenza.

E' anche l'occasione per fare visita ai cani presenti all'interno che cercano una nuova casa e che necessitano di tanto affetto.

Sei gli animali a quattro zampe che cercano adozione, non più giovanissimi ma che hanno tanto amore ancora da donare.