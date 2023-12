Inventano emergenze per estorcere denaro: occhio alle truffe telefoniche

Le truffe telefoniche rappresentano una minaccia sempre più diffusa, con particolare pericolosità per gli anziani. Di recente, l'allarme è stato lanciato sui social riguardo a queste frodi, che hanno preso di mira diverse zone della Val Bormida, come Dego, Cairo Montenotte e zone limitrofe, mettendo in allerta la popolazione.

Il modus operandi è consolidato: individui senza scrupoli si fingono parenti o persone in difficoltà, inventando situazioni di emergenza per estorcere denaro. Spesso, si spacciano per parenti in pericolo di vita, richiedendo somme di denaro esorbitanti con la minaccia di gravi conseguenze in caso di mancato pagamento.

Esistono, però, modi per proteggersi. Informare i propri cari più anziani su queste tattiche truffaldine è fondamentale, così come incoraggiarli a non divulgare informazioni personali o finanziarie al telefono, nonché verificare sempre l'autenticità delle richieste.

Denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine è estremamente importante: rappresenta il primo passo per combattere queste frodi, evitando cosi che altre persone cadano nella stessa trappola. Informare e sensibilizzare la comunità è essenziale per prevenire ulteriori casi di questo genere.