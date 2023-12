Piaggio Aerospace, Garibaldi e Arboscello (Pd): "Ok a tavolo di confronto e monitoraggio per vigilare sul processo di vendita dell’azienda"

"La proroga dei tempi per il bando di vendita di Piaggio Aerospace desta non poche preoccupazioni. Si tratta di un ulteriore ritardo - che arriva dopo tre bandi per l’acquisizione che non sono andati a buon fine - e grava su un’azienda che si trova già da cinque anni in amministrazione straordinaria".

Cosi commentano Luca Garibaldi, capogruppo Pd Regione Liguria e Roberto Arboscellom consigliere regionale e vicecapogruppo Pd in Regione, dopo la sottoscrizione da parte di tutti i gruppi del Consiglio regionale di un ordine del giorno, approvato durante la seduta, che chiede alla giunta di vigilare sui tempi del bando e sulle condizioni di cessione dell'azienda.

"Da tempo chiediamo che le procedure di gara garantiscano a Piaggio Aerospace una proprietà solida, che alla capacità economica affianchi capacità industriale e produttiva per garantire alla società un Piano Industriale di rilancio, nonché i necessari investimenti nei campi del personale, dei prodotti e della ricerca, quanto mai urgenti dopo i cinque anni di Amministrazione Straordinaria. Piaggio è un’azienda strategica per la Liguria e un valore assoluto per tutto il settore aeronautico industriale".

"È urgente sostenere e monitorare il processo per garantire un futuro solido all’azienda. Per questo abbiamo chiesto alla Giunta di mantenere aperto un tavolo di confronto e di interlocuzione con il Ministero e vigilare sul processo di vendita. È necessario in questo percorso coinvolgere organizzazioni sindacali, istituzioni e territori affinché non si temporeggi ulteriormente e si rilanci un’azienda strategica coperta da Golden power”, concludono dal Pd.