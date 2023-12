Savona, il Pd soddisfatto dei passi fatti nella riqualificazione di Piazza del Popolo

“Ci ricordiamo sicuramente tutti come la zona di Piazza del Popolo fosse stata al centro delle discussioni in primo piano durante le elezioni comunali del 2021. Come molte altre forze politiche il nostro Partito, e la nostra coalizione, aveva inserito tra i punti del suo programma interventi che portassero questa zona della nostra città a un nuovo splendore”.

Questo il commento del segretario comunale del Partito Democratico di Savona, Stefano Martini, e della capogruppo nel parlamentino cittadino Alessandra Gemelli.