Savona, “I pomeriggi della Mozart”: il 15 dicembre la conferenza “Intorno a Umberto Bindi”

Un appuntamento inconsueto, nella stagione de “I pomeriggi della Mozart” organizzati dall'Associazione Mozart Savona. L'ultimo dell'anno, in attesa della ripresa regolare di gennaio.

Venerdì 15 dicembre, alle ore 17,30, presso la Sala Stella Maris di piazza Rebagliati a Savona, Ferdinando Molteni presenterà una conferenza intitolata “Intorno a Umberto Bindi” basata sul suo recente libro “L'anello di Bindi. Canzoni e cultura omosessuale in Italia dal 1960 a oggi” pubblicato dalla casa editrice milanese, specializzata in saggi musicali, Vololibero. L'autore sarà intervistato da Alfonso “Alfa” Amodio. Collabora Elena Buttiero.

Il libro, giunto rapidamente alla seconda edizione (è stato per qualche tempo il libro musicale più venduto su Amazon) e recensito con favore dalle maggiori testate italiane, racconta la vicenda del grande cantautore genovese, ma anche quella di molti altri artisti che hanno lottato per affermarsi al di là dei pregiudizi.

L'iniziativa è organizzata in collaborazione con l'associazione Allegro con Moto di Savona. L'Associazione Mozart Savona ringrazia per il sostegno la Fondazione De Mari, il Banco di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca de' Baldi e le Assiocurazioni Brignolo-Allianz.

L'ingresso è libero.

Ferdinando Molteni è saggista, docente e giornalista, ha lavorato per “La Stampa”, “Il Secolo XIX”, “Il Foglio”, “Diario” e molte altre testate. Si occupa, da diversi anni, di canzone d’autore italiana. Ha tenuto e tiene seminari e conferenze in università e istituzioni italiane e internazionali come Università di Genova, New York University, Stony Brook University NY, Saint Joseph’s University in Philadelphia, University of Illinois in Urbana-Champaign, Lycée du Parc Imperial a Nice (Francia), nella Repubblica Ceca (Istituto italiano di cultura di Praga e università di Olomuc, Ceske Budejovice, Opava), e poi Svizzera, Argentina, Uruguay. Ha scritto, tra gli altri, Controsole. Fabrizio De André e Crêuza de mä (con Alfonso Amodio, Arcana, Roma 2011), L’ultimo giorno di Luigi Tenco (Giunti, Firenze 2015), Banana Republic 1979. Dalla, De Gregori e il tour della svolta (Vololibero, Milano 2019). Dopo L'anello di Bindi. Canzoni e cultura omosessuale in Italia dal 1960 a oggi (Vololibero, Milano 2023) è uscito Facce di marinai. L'avventura mediterranea di Fabrizio De André e Mauro Pagani (Arcana, Roma 2023) scritto con Alfonso Amodio.

Alfonso Amodio è esperto di canzone italiana, ha pubblicato Lucio Battisti al di là del mito (con Mauro Ronconi, Arcana), Lucio Battisti. Innocenti evasioni (con Italo Gnocchi e Mauro Ronconi, Editori Riuniti), Controsole. Fabrizio De André e Crêuza de mä (con Ferdinando Molteni, Arcana). Ha collaborato ai volumi: 1900-2000. Musica dal pianeta terra di Mauro Ronconi (Arcana), 100 dischi ideali per capire la nuova canzone italiana di Mauro Ronconi (Editori Riuniti), 100 dischi ideali per capire il rock di Ezio Guaitamacchi (Editori Riuniti).Con Ferdinando Molteni ha anche scritto Facce di marinai. L'avventura mediterranea di Fabrizio De André e Mauro Pagani (Arcana, Roma 2023).