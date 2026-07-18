Tamponamento sull'A10 tra Savona e Spotorno: nessun ferito, ma coda per 6 km

Disagi alla circolazione nella mattinata di oggi sull'autostrada A10, in carreggiata verso la Francia, a causa di un tamponamento avvenuto nel tratto compreso tra Savona e Spotorno.

L'incidente si è verificato poco prima delle 11, all'altezza del chilometro 50+500, all'interno della galleria Fornaci. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Vado Ligure e il personale di Autostrade.

Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento. Fortunatamente l'incidente non ha provocato feriti e non si è reso necessario il trasporto di alcuna persona in ospedale.

L'episodio ha comunque avuto ripercussioni sulla viabilità: nel tratto interessato si sono formati circa sei chilometri di coda tra Savona e Spotorno in direzione Francia.