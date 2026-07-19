Vado Ligure, 42enne colpito da un malore in mare: rianimato dai soccorritori

Soccorsi mobilitati nel primo pomeriggio di oggi sul litorale di Vado Ligure, dove un uomo di 42 anni è stato colpito da un malore mentre si trovava in mare.

L’allarme è scattato poco dopo le 14. Sul posto sono intervenuti il mezzo di soccorso avanzato della Croce Rossa di Savona e l’automedica del 118, con il supporto della Capitaneria di Porto. I soccorritori hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione, riuscendo a ripristinare l’attività cardiaca.

Dopo il primo intervento, l’uomo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Paolo di Savona, dove è arrivato in condizioni critiche.