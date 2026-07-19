Scontro tra tre mezzi in A10 tra Spotorno e Feglino: un ferito in codice giallo

È stato lanciato l'allarme intorno alle 10.30 per un incidente sull'autostrada A10 tra Spotorno e Feglino.

Il sinistro si è verificato al km 52+800 e ad essere coinvolte sarebbero secondo le prime informazioni due auto e una moto. Sul posto sta intervenendo l'automedica del 118, un'ambulanza della Croce Bianca di Spotorno e personale autostradale.

Una persona è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul tratto si stanno verificando 5 km di coda.

Nella direzione opposta, tra Pietra e Spotorno per via del traffico intenso si stanno registrando rallentamenti per 7 km.