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Cronaca | 19 luglio 2026, 11:41

Scontro tra tre mezzi in A10 tra Spotorno e Feglino: un ferito in codice giallo

Si registrano code. Nella direzione opposta tra Pietra e Spotorno rallentamenti per traffico intenso

Scontro tra tre mezzi in A10 tra Spotorno e Feglino: un ferito in codice giallo

È stato lanciato l'allarme intorno alle 10.30 per un incidente sull'autostrada A10 tra Spotorno e Feglino.

Il sinistro si è verificato al km 52+800 e ad essere coinvolte sarebbero secondo le prime informazioni due auto e una moto. Sul posto sta intervenendo l'automedica del 118, un'ambulanza della Croce Bianca di Spotorno e personale autostradale.

Una persona è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul tratto si stanno verificando 5 km di coda.

Nella direzione opposta, tra Pietra e Spotorno per via del traffico intenso si stanno registrando rallentamenti per 7 km.

Redazione

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