Violenta pioggia nel savonese, Vado sotto l'acqua: negozi allagati in centro (VIDEO)

Poco più di un'ora di pioggia violenta e una parte del savonese ne ha pagato le conseguenze.

Oltre ai classici allagamenti nel quadrilatero a Savona (via Busserio, via Grassi, via Belloro, via XX Settembre, via Guidobono) a cui hanno fatto seguito i disagi nella zona di Santa Rita e via Stalingrado, a Vado criticità si sono verificate criticità nel centro storico.

Gli allagamenti hanno colpito diverse attività commerciali che hanno faticato a trattenere la furia dell'acqua.

"Un disastro, è venuta giù veramente una bomba d'acqua, purtroppo qua è sempre così" dice la commerciante Sabrina Dellacasa.

Sul posto sta intervenendo a supporto dei commercianti la Protezione civile.