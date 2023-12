Approvato il bilancio di previsione 2024-2026 della Provincia, nel 2023 previsti 2 milioni e 877mila euro dai velox

E' stato approvato questa mattina all'unanimità dal consiglio provinciale e dai 36 comuni su 37 con l'astensione del comune di Quiliano nell'assemblea dei sindaci, il bilancio di previsione 2024-2026 della Provincia di Savona.

“L’unanime e deciso sostegno espresso da tutti i Sindaci intervenuti questa mattina in Assemblea per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026, analogamente confermato nella concomitante adunanza del Consiglio Provinciale, mi vede particolarmente soddisfatto poiché conferma e riconosce collegialmente l’efficacia e la puntualità del grande lavoro di programmazione e rendicontazione fatto dagli uffici e preliminare alla sua stesura. Questo ci ha permesso di condividere oggi con i colleghi, senza ritardo alcuno, un provvedimento preciso e indispensabile a dare dare piena operatività all’Ente sin dall’inizio del prossimo anno” dichiara il Presidente Pierangelo Olivieri.

"Credo sia superfluo sottolineare quanto fosse di cruciale importanza garantire il prosieguo dell’attività in maniera ordinaria, a fronte delle numerose e impellenti incombenze direttamente dipendenti dalla sua approvazione: solo per citarne alcune l’attuazione ed auspicata entrata a regime dell’affidamento in house dei servizi di trasporto pubblico, rifiuti e servizio idrico integrato, nonché l’organizzazione dell’importante evento della tappa del Giro d’Italia, che attraverserà il nostro comprensorio, le attività di manutenzione e implementazione del patrimonio degli istituti scolastici, già in atto attraverso importanti Fondi PNRR e non, nonché tutte le attività di supporto alla stazione unica appaltante e l’imponente, quanto complessa, attività ordinaria" prosegue il numero 1 di Palazzo Nervi.

L'amministrazione quilianese si è astenuta (come già fatto lo scorso anno) perché vorrebbe avere indicazioni sui proventi dei velox.

"Sembra uno stanziamento basso per una capacità di incasso dell'86%, ho chiesto spiegazioni su quello, non mi hanno soddisfatto" ha detto il sindaco Nicola Isetta.

Nelle entrate tributarie nella voce "proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione e regolarità degli illeciti" sono stati previsti nel 2023 così come nel prossimo triennio 2 milioni 877mila 800 euro.

In allegato il bilancio di previsione della Provincia 2024-2026: