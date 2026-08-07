Celle, conclusi i lavori per nuovi posti bici in stazione. Beltrame: "Valuteremo di riutilizzare questo spazio per il ricovero delle ambulanze"

Sono stati conclusi i lavori nella piazza della stazione di Celle per una nuova velostazione tra Piazza Volta e via Gioia.

Gli interventi per 250mila euro sono stati effettuati da I.P.S. all'interno del progetto "Distretto Smart Comunità Savonesi-Smart Mobility" al quale avevano aderito 7 anni fa i comuni di Savona, Albissola Marina e proprio Celle con capofila la Provincia.

Per la velostazione il numero degli parcheggi per le bici era passato da 36 a 34, di cui 2 dedicati alle bici elettriche.

"Quando ci siamo insediati, il progetto era ormai definito e non poteva più essere modificato o cancellato - ha detto il Sindaco Marco Beltrame - Siamo sempre stati scettici su questa soluzione e continuiamo ad esserlo. Una possibile alternativa, che valuteremo, potrebbe essere quella di riutilizzare questo spazio per il ricovero delle ambulanze, ma prima sarà necessario capire con i tecnici la fattibilità dell’intervento, sia dal punto di vista tecnico che burocratico".

"Va inoltre evidenziato che nel progetto originario non era prevista l’irrigazione delle aiuole: sarà quindi il Comune a dover intervenire per realizzarla - prosegue il primo cittadino cellese - Non sappiamo ancora se e quando sarà possibile apportare modifiche a quanto previsto. Ci confronteremo con gli uffici e con i tecnici per capire quali siano concretamente le possibilità e, sulla base di queste valutazioni, decidere come procedere. Ringrazio Elsa Arecco, presidentessa della Croce Rosa, per l’ottimo spunto e per esserci già confrontati".