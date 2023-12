Dati Istat, Maestripieri (Cisl Liguria): “Qualità del lavoro è un valore superiore alla quantità: lotta al precariato”

“Il lieve aumento dell’occupazione in Liguria, che si riduce a un magro +0,4% nel caso del lavoro femminile, va accolto con moderato ottimismo. Se i segnali di ripresa del mondo del lavoro devono trovare sempre un’accoglienza positiva da parte del mondo sindacale, è altrettanto vero che, non registrando significativi passi in avanti nel campo del contrasto al precariato, restano forti le preoccupazioni sul fronte della stabilità dei contratti e sull’insufficiente sicurezza economica che i rapporti di lavoro a tempo determinato garantiscono alle persone”. Lo afferma in una nota Luca Maestripieri, segretario generale Cisl Liguria.

“Va poi ricordato, anche alla luce del tragico fatto di cronaca di ieri a Borghetto Santo Spirito, che la qualità del lavoro è un valore superiore alla quantità. Siamo certi che, per proseguire sulla non facile strada della lotta a disoccupazione e precariato, sia necessario investire più risorse su adeguati percorsi formativi, risanamento del tessuto industriale, maggiore coinvolgimento delle persone nella vita delle aziende”, conclude Maestripieri.