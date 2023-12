Savona, affidato l'incarico di progettazione per la messa in sicurezza di via Bresciana

Una strada in forte pendenza, senza barriere di sicurezza e a rischio costringe il Comune a correre ai ripari. Palazzo Sisto interviene con urgenza affidando all'ingegnere Marco Goso, la progettazione per la messa in sicurezza di via Bresciana, nel tratto che dall'estremità a valle della zona residenziale PEEP 167 di Legino porta a via Fratelli Grondona.

Si tratta di una parte di strada in curva, con una notevole pendenza, con un dislivello di svariati metri che si affaccia sulla la sottostante via Quintana su alcuni edifici residenziali.

La messa in sicurezza è imposta da norme di legge che rendono necessaria l'installazione di una barriera di sicurezza lungo il ciglio stradale a valle della strada. Inoltre, quel tratto di strada è pericoloso anche per i pedoni. Infatti, l'assenza di qualsiasi protezione dei pedoni lungo il marciapiede non può prevenire la possibilità di caduta verso la scarpata e rende necessaria l'installazione di una recinzione protettiva.