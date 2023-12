Savona, il Comune avvia la procedura negoziata per la stesura del Piano urbano della mobilità sostenibile

La mobilità è un tema delicato e le polemiche nate dalle ultime pedonalizzazioni in città e le ricadute sul traffico cittadino, con relative polemiche, lo dimostrano.

Per l'affidamento del servizio di redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile che disegnerà la futura mobilità cittadina e (il relativo Piano della Sosta), il Comune di Savona indice una gara con avviso delle aziende da invitare. La somma stanziata complessiva è di 147.659 euro suddivisi in due fasi; la prima per 60.341 euro (Iva ed oneri previdenziali esclusi) più una seconda fase (opzionale) per 87.318 euro (IVA ed oneri previdenziali esclusi).