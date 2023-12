Urbe, il Sindaco punta ad avviare il mercato invernale: verrà sondata la disponibilità dei commercianti

Il sindaco di Urbe Fabrizio Antoci punta ad avviare il mercato invernale. Con una delibera di giunta è stato dato il mandato al primo cittadino di esaminare l’esistenza delle condizioni per l’istituzione di un mercato settimanale aggiuntivo per la stagione invernale da svolgersi nel pomeriggio della giornata di mercoledì, con orario dalle ore 14:00 alle ore 19:00, sul territorio comunale.

Istituendo quindi a titolo sperimentale e provvisorio, per un periodo di nove mesi, nel periodo autunnale, invernale e primaverile, un mercato addizionale a quello del giovedì, che sostenga settimanalmente la presenza di commercianti in grado di offrire prodotti di qualità nel territorio di Urbe.

La composizione del mercato sarà di 3/4 posteggi posizionati in Piazza San Pietro.

Negli anni scorsi l'amministrazione comunale aveva contattato le associazioni di categoria dei commercianti su area pubblica ed anche i singoli soggetti, con lo scopo di verificare il loro potenziale interesse a partecipare al mercato settimanale della stagione invernale nel territorio comunale del comune della Valle dell'Erro.

L'iniziativa però era rimasta disattesa e non aveva ottenuto consensi da parte dei commercianti che partecipano al mercato settimanale del giovedì nella stagione estiva, perché non aveva suscitato un sostanziale e concreto interesse.

"Valutata la crescita di una reale attrattiva di partecipazione al mercato settimanale invernale solo da parte di alcuni soggetti, i quali frequentano e sono attualmente presenti al mercato settimanale del mercoledì nel Comune di Sassello - viene spiegato nella delibera di giunta - Considerato che, tali soggetti, al fine di rispondere alle esigenze della clientela presente in un territorio così vasto, si sono trovati ad organizzare le consegne direttamente alla clientela, proprio nella giornata del mercoledì al termine dell’orario di riferimento del mercato settimanale di Sassello, con le modalità di 'commercio in itinere su area pubblica' come previsto dalla loro licenza, al fine di promuovere ugualmente una valorizzazione del territorio, nonostante il periodo condizionato e poco attrattivo a causa delle avverse condizioni climatiche. Ritenuto che un tale servizio debba essere sviluppato ed apprezzato cercando di incontrare l’accordo sia da parte del cliente sia da parte del commerciante, si desidera proporre una prova sperimentale di commercio su area pubblica, attraverso una variazione ed aggiunta al mercato settimanale del giovedì, di un mercato invernale da attuarsi settimanalmente nel pomeriggio di mercoledì, dalle ore 14:00 alle ore 19:00, valevole per il solo periodo dal 23 settembre 2023 al 21 giugno dell’anno successivo 2024, con la creazione di un orario alternativo che rinforzi la presenza di commercianti in grado di offrire prodotti di qualità, anche nel periodo invernale, sia per eventuali turisti che frequentassero il paese, sia alla popolazione residente, fornendo una opportunità addizionale che negli anni passati non era attuale nel territorio di Urbe".

Potranno partecipare anche aziende agricole eventualmente interessate nella fase di sperimentazione, a titolo gratuito e verranno acquisite nei confronti delle associazioni di categoria un elenco di commercianti potenzialmente interessati alla partecipazione attraverso una verifica degli iscritti al registro delle Imprese nei comuni situati nelle vicinanze.

Verranno inviate le richieste alla partecipazione al mercato sperimentale invernale alle aziende selezionate, informando circa la volontà di istituire il mercato alternativo e richiedendo la loro potenziale volontà di partecipazione.

Verranno valutate le risposte ottenute sulla base dei seguenti criteri di massima: azienda ubicata nei territori limitrofi ad Urbe; tipologia di prodotti venduti (nessun posteggio con il medesimo prodotto); anzianità di iscrizione al Registro Imprese.

Eventualmente verranno organizzati incontri mirati sull’argomento seguiti da un'approfondita relazione alla giunta comunale.