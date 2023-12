Alassio, vede i poliziotti e fugge: arrestato 44enne con ordine di cattura per maltrattamenti in famiglia

I poliziotti del Commissariato di Alassio, unitamente a quelli della Polfer di Albenga, hanno tratto in manette un uomo di quarantaquattro anni.

L'operazione rientra nell'ambito dell’attività finalizzata alla prevenzione e al controllo del territorio, ulteriormente intensificata in questi giorni dal Questore di Savona per garantire la massima sicurezza in questo periodo di festività.

Gli agenti sono intervenuti presso la stazione ferroviaria di Alassio, identificando l'uomo che, alla vista dei poliziotti, ha tentato di allontanarsi per sfuggire al controllo. Una volta fermato e identificato, le forze dell'ordine hanno scoperto che sul 44enne pendeva un ordine di cattura per una pena definitiva, emessa dal Tribunale di Savona, di 2 anni e 4 mesi per maltrattamenti in famiglia.

L’arrestato è stato tradotto nel carcere di Imperia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.