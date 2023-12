"Natale in centro a Vado Ligure", il 16 dicembre un pomeriggio dedicato a salute e prevenzione

Si chiama “Natale in centro a Vado Ligure” la manifestazione in programma sabato 16 dicembre in piazza Cavour a Vado Ligure: una giornata ricca di iniziative, parte di queste dedicate alla prevenzione e alla salute.

Dalle ore 14.30 alle 18 all’interno degli stand e delle postazioni allestite per l’occasione, un team di medici specialisti volontari, assistiti da personale infermieristico, effettueranno screening per rilevare gli indici di alcune patologie spesso occulte: la Maculopatia, il Diabete e l’Ipertensione Arteriosa, tutte malattie per cui la tempestività d’intervento riveste un ruolo chiave. Test e prime consulenze anche per la rilevazione precoce di demenze, Alzheimer e tumori della pelle.

A cura della S.C. Igiene e Sanità Pubblica di Asl 2, verrà inoltre allestito un punto vaccinale d’eccezione per la vaccinazione contro l’Herpes Zoster, antipneumococco e antinfluenzale. Nel corso della giornata verrà distribuito materiale informativo sulle patologie più comuni, sui corretti e sani stili di vita e su alcuni servizi territoriali come l’Assistenza Domiciliare Integrata, l’infermiere di Famiglia o Comunità, l’Ospedale di Comunità e gli Ambulatori di Prossimità.

L’iniziativa – sotto l’egida del Distretto Lions 108 ia3 - è organizzata dal Club Vado Ligure – Quiliano “Vada Sabatia” in collaborazione con il Distretto Savonese di ASL 2 e con il patrocinio del Comune di Vado Ligure. Questa giornata si aggiunge ad altri eventi simili realizzati grazie alle stesse sinergie e molto apprezzati dalla comunità e dalla cittadinanza.

“Si tratta del terzo evento organizzato quest’anno in collaborazione con i Lions Club per ribadire insieme, ancora una volta, l’importanza della prevenzione e degli stili di vita corretti. Dopo Savona e Cairo, oggi abbiamo scelto Vado Ligure come Centro cittadino dove far sentire la nostra presenza sul Territorio e per il territorio”, commenta la dottoressa Monica Cirone, direttore Sociosanitario di Asl 2.

“Vogliamo ringraziare anche il comune di Vado per averci concesso uno spazio all’interno di questa manifestazione natalizia, così partecipata perché ci dà l’occasione di incontrare e di metterci in contatto con tante persone, con tanti cittadini. Il Lions Club Vado Ligure – Quiliano “Vada Sabatia” aderente alla Consulta del Volontariato di Vado Ligure da anni opera in sinergia con le istituzioni e altre associazioni al servizio della comunità”, conclude il presidente protempore del Club, il dottore Maurizio Barbero.