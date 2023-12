Albenga, rinnovata la convenzione con l’Associazione Nazionale Carabinieri

È stata rinnovata la convenzione tra Comune di Albenga e Associazione Nazionale Carabinieri.

Attraverso questa collaborazione, gli uomini e le donne dell’ANC supporteranno il Comune e la Polizia Locale in diverse attività, tra queste il presidio durante eventi e manifestazioni.

“Grazie all’Amministrazione del Comune di Albenga, è stata rinnovata la convenzione con il nucleo di protezione civile dell’associazione nazionale carabinieri della sezione di Albenga - afferma il presidente e coordinatore provinciale Massimo Rufini -. I volontari saranno impegnati nei servizi in ausilio alla polizia locale. Già domenica saremo impegnati nel mercatino di Natale di viale Italia. Ricordiamo che le iscrizioni al nucleo sono aperte oltre che ai Carabinieri in congedo a tutti coloro che intendano svolgere volontariato nell’Anc”.

“Ringrazio il presidente e coordinatore provinciale Rufini e il coordinatore dei servizi Fantino e in generale tutti i volontari dell’ANC e del nucleo di protezione civile dell’associazione nazionale carabinieri della sezione di Albenga - afferma l’assessore alla sicurezza Mauro Vannucci -.

Attraverso questa collaborazione siamo riusciti anche ad alleggerire il carico di lavoro della Polizia Locale per quelle attività come il presidio durante gli eventi e manifestazioni, per fare in modo che gli agenti si possano dedicare ad altre attività come quelle inerenti alle tematiche di sicurezza urbana e contemporaneamente che la loro presenza possa svolgere da deutererete oltre ad essere un occhio importante e allenato per eventuali segnalazioni”.

“L’esperienza e competenza che queste persone hanno accumulato negli anni di servizio e che ora sono rimesse a servizio della collettività, è un prezioso contributo per la nostra città ”, conclude Vannucci.