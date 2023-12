Finale abbraccia Sanremo: a Palazzo Bellevue un "gemellaggio" all'insegna dell'outdoor

Una sorta di "gemellaggio" tra la Città dei Fiori e del Festival della Canzone Italiana e la capitale degli sport all'aria aperta. Il tutto all'insegna dell'outdoor.

Così l'amministrazione finalese, rappresentata dal sindaco Ugo Frascherelli e dal suo vice Andrea Guzzi, nella giornata di ieri (13 dicembre, ndr) hanno incontrato a Palazzo Bellevue i colleghi di Sanremo, il primo cittadino Alberto Biancheri con l’assessore al turismo e allo sport Giuseppe Faraldi e il consigliere comunale Mario Robaldo.

La discussione si è incentrata sull'attività sportiva outdoor, come la mountain bike, e non solo: “È stato un piacere ricevere il sindaco e il vicesindaco di Finale Ligure per un primo contatto tra i nostri comuni, nel nome di quegli sport outdoor che possono essere praticati tutto l’anno data la particolarità dei nostri territori: una straordinaria varietà di paesaggi, in un mix unico di mare e montagna, che li rende davvero peculiari per chi desidera praticare un’attività sportiva outdoor - ha affermato il sindaco Biancheri -. Finale Ligure è una delle destinazioni più ambite nel panorama internazionale della mountain bike e sono certo che, con questa sinergia, Sanremo potrà potenziare la propria capacità attrattiva”.

“Finale Ligure è tra le più famose mete di mountain bike – aggiungono l’assessore Faraldi e il consigliere Robaldo – e poter instaurare una sinergia è per noi motivo di vera soddisfazione. Sanremooutdoor, il progetto di valorizzazione delle attività outdoor, vede, con la nostra città capofila, l’adesione di ben 38 comuni del territorio che interessano un territorio che si estende dal confine francese sino alla valle del Prino, formando un comprensorio di oltre 70.000 ettari. Siamo certi che potrà nascere una proficua collaborazione tra i nostri territori”.