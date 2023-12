Cristiano Ghiglia è il nuovo segretario generale Fiom Cgil Savona: "Onorato di questo nuovo incarico"

Cristiano Ghiglia è il nuovo segretario generale Fiom Cgil Savona. E' stato eletto oggi dall’Assemblea generale della categoria svoltasi in Camera del Lavoro alla presenza della dirigente nazionale Fiom Rosita Galdiero.

"Ghiglia prende il posto di Andrea Mandraccia arrivato al termine del mandato e al quale vanno i ringraziamenti di tutta l’organizzazione per il grande lavoro svolto", commentano dal sindacato.

"Ghiglia nato a Savona nel 1977, dopo gli studi entra in qualità di socio in una cooperativa di facchinaggio e nel 2004 viene assunto in Funivie Spa dove ben presto diventa delegato sindacale Filt. Dal 2006 al 2011 viene distaccato a tempo pieno nella categoria dei trasporti ed entra in Segreteria Filt Cgil Savona.

Nel novembre del 2011 entra nella Segreteria Filcams Savona, categorie tra le più grandi ed articolate della Cgil, assumendone nel gennaio 2017 l’incarico di Segretario Generale Provinciale, carica che ricopre sino al marzo del 2022 quando entra in segretarie Fiom Savona.

“Sono onorato di questo nuovo incarico che mi è stato conferito oggi – ha dichiarato Ghiglia a margine dell’elezione – la nostra provincia ha alcune tra le aziende metalmeccaniche più significative della regione, alcune in grandi difficoltà per le non scelte della politica locale e nazionale. Il compito del sindacato oggi è cercare di dare prospettive a tutte le lavoratrici e lavoratori che guardano alla nostra organizzazione e intendo partire proprio da questo per cercare di svolgere al meglio il mio mandato”.