Degrado e bivacchi sotto al Priamar, Santi: "I soci del Circolo Nautico hanno subito danni alle loro barche e alle loro attrezzature"

Una situazione di degrado nella spiaggia libera sotto la Fortezza del Priamar e il capogruppo di Toti per Savona Pietro Santi presenterà un'interpellanza sul tema nel prossimo consiglio comunale.

"Da anni l'area in oggetto risulta altamente degradata, un ricettacolo di immondizia e sovente luogo di ritrovo di senza tetto e irregolari che la utilizzano abusivamente per stazionare installando tende o altre strutture non autorizzate accendendo fuochi che creano grave pericolo - spiega Santi - L'utilizzo improprio e la posizione isolata della spiaggia è causa di degrado con conseguenti implicazioni sulle condizioni igienico sanitarie e di sicurezza che impediscono ai cittadini di utilizzare la porzione di arenile. Molte volte i soci del Circolo Nautico che ha la sede confinante con la spiaggia in oggetto hanno subito danni alle loro barche e alle loro attrezzature".

"L'Amministrazione Comunale sin dall'anno 2022 si era impegnata a bonificare l'area anche firmando un protocollo d'intesa con l'Autorità di Sistema Portuale per la gestione del tratto al fine di poter svolgere attività ludico ricreative di aggregazione - prosegue il consigliere di minoranza che chiederà al sindaco Marco Russo e all'assessore Barbara Pasquali come intendono intervenire per risolvere le criticità - Ad oggi nonostante gli innumerevoli impegni di far diventare il tutto un punto di riferimento per i Savonesi la situazione è invariata e nulla di concreto è in programma il che fa pensare seriamente che inizierà la prossima stagione estiva con gli stessi problemi di sempre".