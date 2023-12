Savona, camion perde carbone sulla Sp29 del Cadibona: disagi al traffico

++ AGGIORNAMENTO DELLE 17.45 ++

La viabilità nel tratto interessato dall'incidente è stata ripristinata consentendo il transito ai mezzi con doppio senso di marcia

Un camion perde carbone sulla Sp29 del Cadibona in direzione Savona all'altezza di Montemoro e si accende nuovamente la discussione sull'importanza del ripristino delle Funivie.

Cicliclamente è un fenomeno che si verifica sulla strada provinciale causando diversi disagi al traffico. Anche nel giugno del 2022 si era verificato all'altezza della frazione savonese.

"Ora sulla SP29. Una vergogna tutta italiana, l'ennesima perdita di carbone. Riaprire le Funivie è ugentissimo per l'occupazione, per l'intero comparto delle rinfuse, per il sistema portuale e anche per tutelare la salute e sicurezza stradale" ha detto Andrea Pasa, segretario generale Cgil Savona.

Sul ministero dei Trasporti, presso il quale chiedono un incontro da tempo le organizzazioni sindacali, e sul suo titolare Matteo Salvini ricade l'accusa di Simone Turcotto, segretario Filt Cgil: "Ancora una volta il ministro chiacchierone ma fannullone del ponte sullo Stretto e delle precettazioni, anziché fare il suo lavoro facendo ripartire un impianto fermo da quattro anni - afferma - pensa a fermare gli autoferrotranvieri ogni volta che questi avanzano una rivendicazione che andrebbe anche a vantaggio dei servizi offerti ai cittadini".

Il traffico attualmente sta subendo imponenti rallentamenti in entrambe le direzioni.

La polizia locale giunta sul posto sta regolando la viabilità.