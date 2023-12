Varigotti accende le feste con Babbo Natale e il trio di archi Sister Arch

Il periodo natalizio si avvicina e l'associazione Varigotti Insieme ha preparato un weekend ricco di eventi per regalare momenti di gioia e festa a tutta la comunità.

Il clou del programma sarà venerdì 22 dicembre, alle ore 15, quando la suggestiva piazza dei Pescatori si trasformerà in un incantevole scenario per l'arrivo di Babbo Natale. I bambini potranno vivere l'emozione di incontrare il simpatico vecchietto e, cosa più magica, ricevere un dono per coronare la loro attesa.

La magia natalizia continuerà il giorno dopo, sabato 23 dicembre, con un evento pensato per gli adulti nella suggestiva chiesa di San Lorenzo. Alle ore 21 prenderà vita il concerto natalizio "Candlelight", un'esperienza musicale unica proposta dal talentuoso trio di archi Sister Arch.