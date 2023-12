Amianto nella copertura del mercato Ittico di Savona, approvato il progetto per la rimozione

Tra le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili ci sono anche quelle relative alla sistemazione di quelli in stato di cattiva manutenzione, comprese le situazioni in cui è necessaria la rimozione di parti in amianto.

Tra le priorità individuate dal Comune è emersa quella di intervento , sulle strutture comunali in Piazzale Amburgo adibite a Mercato Ittico. Il manto di copertura del Mercato Ittico è infatti composto da lastre in cemento amianto, con sottostruttura, in cemento armato che, spiega il Comune, si trova “ in avanzato stato di degrado e potrebbe rappresentare un potenziale pericolo per la pubblica incolumità”.

Il settore Lavori pubblici ed ambiente del Comune aveva redatto un documento di fattibilità delle alternative progettuali, approvato nel 2022, nel quale erano stati definiti tutti gli interventi. La spesa prevista per l'intervento è di 250.000 euro e sarà finanziato da oneri di urbanizzazione.