Assegnazione Festival della Cultura 2021 ad Alassio, la Procura archivia le indagini

Nel mirino della Guardia di Finanza era finita l'assegnazione dell'edizione 2021 del Festival della Cultura di Alassio a Raffaella Ferrantino e Barbara Nieddu, compagna del sindaco Marco Melgrati, ma la Procura di Savona ha deciso di archiviare l'indagine.

Lunedì 18 dicembre, secondo quanto comunicato dall'amministrazione alassina, è stata data notizia ufficiale della chiusura delle indagini sull'assegnamento del Festival all'Agenzia di Comunicazione Ferrantino & Partners.

L'archiviazione è stata disposta dal pubblico ministero Massimiliano Bolla su richiesta del Giudice per le indagini preliminari lo scorso 3 novembre dopo oltre 2 anni di indagini.

Nell'inchiesta era stata coinvolta la titolare dell'agenzia, il primo cittadino alassino, il dirigente di settore Turismo e Cultura Alfredo Silvestri e la compagna del sindaco Barbara Nieddu.

"Il risultato acclara la trasparenza della procedura burocratica percorsa dal Comune nel 2021, anno in cui venne pubblicata la manifestazione di interesse per la gestione e la comunicazione della manifestazione estiva più importante per la Città, avviso pubblico a cui si presentò solamente l'agenzia Ferrantino & Partners con la proposta che rispettava i parametri economici e di contenuti richiesti dall'Ente Organizzatore, spiegano dal comune.

"Il fatto non sussiste è diventato ormai il leit motiv delle ultime vicende giudiziarie che hanno investito questo comune e la mia squadra - dichiara serenamente Marco Melgrati - E il risultato continua a essere sempre lo stesso: tanto rumore per nulla. Se la formula si ripete mi auguro che finalmente si chiudano queste indagini, probabilmente nate da esposti anonime, ma con l’accesso agli atti vedremo di verificare, hanno avuto come unico risultato quello di far perdere tempo ed energie a tutti i livelli e i ruoli coinvolti da entrambe le parti. E ripercussioni personali essendo stata perseguitata e danneggiata su tutti i fronti la mia compagna, pur non essendo soggetto politicamente esposto".