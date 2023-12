Ordinanza speciale del sindaco di Borghetto: spazio aereo aperto per l'atterraggio di Babbo Natale

Nel clima festoso delle imminenti festività natalizie, Borghetto Santo Spirito si prepara a accogliere il magico sorvolo di Babbo Natale e delle sue renne, grazie all'ordinanza speciale firmata dal sindaco Giancarlo Canepa. Un atto straordinario pensato per assicurare ai piccoli cittadini sonni tranquilli e la gioiosa sorpresa di trovare i tanto attesi doni sotto l'albero.

Con questa "ordinanza natalizia", il sindaco Canepa ha concesso il via libera al celebre uomo dalla barba bianca per compiere la sua missione speciale, permettendogli di sorvolare e atterrare nella notte magica tra il 24 e il 25 dicembre, esclusivamente per adempiere al suo "compito istituzionale" di consegnare regali ai bambini tra i 0 e i 14 anni.

"È nostro dovere garantire la magia del Natale ai nostri gioiosi cittadini più giovani - ha sottolineato il sindaco Canepa - Non possiamo deludere le aspettative dei bambini di Borghetto, i quali hanno il sacrosanto diritto di vivere un Natale pieno di felicità e sorprese".

Il documento ufficiale sottolinea che non è ammesso alcun ricorso contro questa eccezionale ordinanza, a sottolineare il carattere serio delle leggende e delle tradizioni natalizie. L'obiettivo principale è assicurare il sorriso dei più piccoli, il quale, al risveglio, troveranno i loro regali sotto l'albero come un autentico miracolo natalizio.

Il sindaco Canepa ha concluso con un caloroso augurio: "Buon Natale a tutti, ma soprattutto ai bambini di Borghetto Santo Spirito!".