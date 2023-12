Savona, Capodanno in piazza con Enrico Ruggeri: il programma

Savona si prepara ad accogliere un grande della musica leggera italiana, Enrico Ruggeri, protagonista del Grande Capodanno in piazza a Savona.

Ruggeri, cantautore milanese, classe 1957, è stato autore o interprete di molte delle più note e apprezzate canzoni italiane ed è tornato, tra l'altro, sul piccolo schermo proprio poche settimane fa con “Gli Occhi del Musicista", trasmissione di Rai2 che mette al centro la musica con il racconto, attraverso grandi nomi del cantautorato italiano, della musica del nostro Paese. Oltre che conduttore televisivo e radiofonico, Ruggeri è autore di 32 album e ha vinto due volte il Festival di Sanremo: nel 1987 con Si può dare di più con Umberto Tozzi e Gianni Morandi e nel 1993 con Mistero, aggiudicandosi inoltre per quattro volte il premio della critica. E' autore, inoltre, della famosa Mare d'inverno, titolo della rassegna invernale del Comune di Savona realizzata dal vicesindaco e Assessore agli Eventi, Elisa Di Padova, e dall'Assessore alla Cultura Nicoletta Negro per destagionalizzare il turismo. La rassegna si conclude proprio con il grande concerto in piazza.

Il Capodanno è organizzato dal Comune di Savona con la sezione Entertainment del Gruppo Guatti e la direzione artistica dell’agenzia Eccoci Eventi. La scaletta della serata ricalca quella dei grandi eventi del passato, grazie a una squadra collaudata di professionisti. L'inizio della festa del 31 dicembre, condotta in piazza Sisto da Luca Galtieri, è alle ore 22 con dj set con Fabietto Dj e Rudi Mas Dj. L'esibizione di Enrico Ruggeri ha inizio alle ore 23, con un'interruzione per il classico conto alla rovescia e il brindisi, per poi ricominciare subito dopo. La parte finale della serata è di nuovo con un dj set dedicato al pubblico più giovane. Una festa per tutte e per tutti.

“Prosegue – spiega l'Assessore Di Padova - la nostra politica che mira a rendere gli eventi sempre più prestigiosi, attrattivi e di rilievo nazionale, ma sempre radicati nel territorio. Dopo il Savona Downtown Music Festival, il palinsesto di eventi estivi che, ad esempio, ha visto anche il ritorno del Ferragosto allo Scaletto dei pescatori, siamo riusciti ad assicurarci un nome giusto per il Capodanno 2024 che quest'anno si terrà in piazza Sisto IV”.

Il Capodanno di Savona, con il concerto di Enrico Ruggeri è già inserito nelle piattaforme web nazionali dedicate alla serata di Capodanno. Si è inoltre creato un tam-tam nelle pagine social dei fan club dedicate all'artista italiano.

“Abbiamo deciso – continua Di Padova - di investire sulla serata di Capodanno con un grande nome per inserire Savona tra gli eventi per la notte di San Silvestro nelle maggiori piazze italiane. Chi verrà a trovarci da fuori troverà una città illuminata e accogliente, grazie a un progetto di installazioni luminose che valorizza Savona e il territorio, anche grazie a un progetto che coinvolge tutta la città e che è fortemente voluto da tutta la giunta. Ricordiamo che il Capodanno, oltre a dare l'opportunità di creare indotto per le realtà produttive della città come negozi, bar e ristoranti, ha per noi anche una forte valenza sociale. È uno spettacolo di grande livello offerto ai savonesi che, magari non hanno la possibilità di spostarsi da Savona oppure che decidono di trascorrere le feste in famiglia, ma è anche un regalo che abbiamo deciso di fare a chi arriva da fuori e magari grazie al concerto avrà la possibilità di scoprire le nostre bellezze”.

Per chi deciderà di raggiungere Savona si segnala che le giornate del 31 dicembre e 1 gennaio, i parcheggi di Piazza del Popolo (1000 posti) e quello di via Piave (368 posti), entrambi a pochi minuti dal centro e da Piazza Sisto IV, sono gratuiti. Il Capodanno, finanziato in gran parte con il progetto di destagionalizzazione dei flussi turistici che ha ricevuto un contributo attraverso il FUNT (Fondo Unico del Turismo), è sostenuto anche da Vado Gateway, BCC Pianfei e Rocca DE Baldi, Profumerie Delle Piane e Cooperativa Bazzino.

Le giornate di fine anno che Savona dedica alla musica sono caratterizzate dalla pluralità dei linguaggi. Oltre alla musica leggera in piazza Sisto, infatti, sabato 30 Savona ospita nello splendido scenario del teatro Chiabrera il tradizionale concerto di Capodanno a cura dell'Orchestra Sinfonica di Savona e del Teatro dell'Opera Giocosa con Giuseppina Piunti, soprano e Giovanni Di Stefano, direttore. Per informazioni info@orchestrasavona.it.

"Torna anche quest'anno dopo il successo dei due anni precedenti il Concerto al Chiabrera, ancora una volta un modo per avvicinare le persone alla grande musica e ai teatri - spiega l'assessore alla Cultura Nicoletta Negro - sarà l'occasione per farsi gli auguri prima del grande concerto in piazza del 31. Ma l'offerta e le iniziative culturali per chi deciderà di trascorrere a Savona la fine del 2023 e l'inizio del 2024 non si esauriscono qui: sono infatti aperti i musei e ci sono tante mostre temporanee da non perdere che renderanno la visita in città ancora più interessante. E dopo il brindisi di mezzanotte, con l'inizio del nuovo anno, si apre per la città di Savona un 2024 particolarmente importante: sarà infatti l'anno della candidatura a Capitale italiana della Cultura”.

Cosa fare a Savona

Orari musei

Sabato 30 dicembre

Pinacoteca civica 9,30 – 13,00 ; 15,00-18,30

Museo della ceramica 9,30 – 13,00 ; 15,00-18,30

Museo archeologico nella fortezza del Priamar 10,30 – 15,30

Complesso museale della cattedrale 10 – 12,30 e 15,30 – 18,00

Museo all about apple 14.30-17.30

Domenica 31 dicembre

Pinacoteca civica 9,30 – 17,30

Museo della ceramica 9,30 – 17,30

Museo archeologico nella fortezza del Priamar 10,30 – 15,30

Complesso museale della cattedrale 10 – 12,30 e 15,30 – 18,00

Museo all About Apple 9.30-12.30

Le mostre aperte 30-31 dicembre

Connexxion

Festival diffuso di arte contemporanea "Per Essere Liberi. Tra Identità e Memoria".

Luoghi delle mostre

Palazzo del Commissario

Mostra dei finalisti del concorso artistico nazionale Arteam Cup 2023

Civico Museo Archeologico

Mostra: Frammenti. Atti di conservazione per un futuro di liberta'

Orari: martedì-venerdì 10.00-16.00; sabato e domenica 10.30-15.30 (lunedì chiuso)

Museo Pertini - Cuneo

Mostra: Dialoghi intorno alla libertà

Orari: martedì-giovedì 9.30-13.30, sabato 15.00-18.00

A cura di Arteam Cup

Presepe di Assonautica fino al 7 gennaio

Dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.30

Sabato e domenica dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30

sede Assonautica - Lungomare Matteotti

A cura di Assonautica Savona

Presepi nell'arte della ceramica fino al 6 gennaio

XLVIII edizione, mostra aperta dal giovedì alla domenica.

Torre del Brandale

A cura dell'associazione A Campanassa

Mostra "Pace in terra alle donne.. e agli uomini di buona volontà"

fino al 7 gennaio

Lo scopo della mostra è mettere in risalto la figura femminile nella vita quotidiana di un tempo, arricchendo le figure con poesie in dialetto. Orario dalle 16 alle 18.

A cura di Luciana Scarone – Maura Montalbetti

Diocesi Palazzo Vescovile

Natale in Cattedrale e in Cappella Sistina fino al 2 febbraio

Tema: "Nasce un Bambino Speranza di Pace"

Orari: 10-12,30 e 16-18,30

Esposizioni di elaborati di Istituti comprensivi e scuole paritarie del territorio, della ceramista Delia Zucchi e associazioni di volontariato a sostegno delle fragilità.

Mostra museo della ceramica: “A Tavola con Rochester Square” (all'interno di Connexxion), dalle 9,30 alle 17,30

Maggiori informazioni per chi sceglierà di trascorrere qualche giorno a Savona in occasione di questi eventi e per visitare le bellezze della città sul portale turistico visitsavona@comune.savona.it.