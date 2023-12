È Siro Pagani, 56 anni, la vittima del tragico incidente avvenuto la notte scorsa a Varazze.

L’uomo stava viaggiando in sella alla sua moto, quando in via San Giacomo, nel levante del comune varazzino, ha probabilmente perso il controllo del mezzo.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Stella e i sanitari del 118 giunti a bordo dell’automedica, ma purtroppo per l'uomo non c'era più niente da fare.

I carabinieri, una volta giunti sul posto, hanno effettuato i rilievi del caso.