Millesimo, la pista per l'elisoccorso oggetto di restyling. Il sindaco Picalli: "Struttura da tenere sempre ben segnalata, efficiente e allertata"

Aldo Picalli, sindaco di Millesimo, in occasione delle festività natalizie si è espresso così attraverso un post Facebook: "È Natale - ha dichiarato - insieme agli auguri di buone feste non perdiamo di vista i servizi essenziali e fondamentali per la nostra sicurezza".

Picalli ha così sottolineato quanto ha riguardato la pista per l'elisoccorso: "L’area di decollo georeferenziata per atterraggio elicotteri nel Comune di Millesimo è stata oggetto di un restyling secondo le nuove modalità impartite dal 118 per le Aree di elisoccorso per atterraggi diurni e notturni". Tra gli interventi anche quello relativo alla nuova cartellonistica verticale ed orizzontale.

"Sappiamo quanto il nostro territorio abbia bisogno di questa struttura per raggiungere il più velocemente possibile i pronto soccorso degli ospedali della nostra Regione - ha aggiunto il primo cittadino - Speriamo sempre tutti che questa struttura venga usata il meno possibile. I sistemi di Soccorso Assistenziali a terra, costituiti dallo straordinario Volontariato della Croce Rossa, Croce Verde, Croce Bianca sono il nostro Punto di forza per la sicurezza e la tempestività dei soccorsi e quindi questa struttura la dobbiamo tenere sempre ben segnalata, efficiente e allertata 24 ore su 24".