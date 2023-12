Varazze inizia il 2024 con il cimento invernale e lo spettacolo di fuochi d'artificio

Per iniziare nel modo migliore l'anno nuovo e smaltire cenoni e abbuffate festaiole non c'è nulla di meglio di un bel tuffo, in buona compagnia, nel nostro mare.

L'appuntamento è a Varazze, dove lunedì 1° gennaio, alle ore 11, sulla spiaggia a ponente del Molo Marinai d'Italia, si svolgerà la 72a Edizione del cimento invernale, il più antico della Liguria e uno dei primi in Italia nel 2024

Le iscrizioni si potranno effettuare presso la spiaggia "Beachcletta" a partire dalle ore 9 oppure ritirare e compilare il modulo prestampato all'ufficio IAT in piazza Beato Jacopo 2.

I partecipanti al cimento potranno usufruire di spogliatoi e docce calde. Saranno premiati i partecipanti più giovani e i veterani di ambo i sessi, con musica e animazione in spiaggia per tutti.

Anche quest'anno, oltre alla locale Sezione dell'Unione Nazionale Veterani Sportivi a collaborare con il comune nell'organizzazione della manifestazione ci saranno alcune storiche associazioni sportive: la locale sezione della Lega Navale italiana e il Club Nautico di Varazze.



Alle 18,30, invece, si potrà ammirare da tutto il golfo il "grande spettacolo dei fuochi d'artificio". Partiranno dal Molo Marinai d'Italia e sarà possibile osservarli dalle spiagge e magari dalla cima del Monte Grosso e dal Santuario della Madonna della Guardia, con il bellissimo panorama della costa.