Albenga: stop a botti, spray urticante e bottiglie in vetro per Capodanno

Il comune di Albenga adotta ordinanza anti botti di fine anno e per regolamentare l’utilizzo del vetro. In particolare è stato disposto dalle ore 18 del 31 dicembre 2023 e fino alle ore 8 del 1 gennaio 2024 nell'area all'interno delle mura vecchie che delimitano il centro storico e dell’area di piazza del Popolo:

a) il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina;

b) il divieto di effettuare la somministrazione all'interno dei dehors di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina;

c) il divieto di introdurre nell'area dedicata ai festeggiamenti previsti per la notte di Capodanno, qualsiasi bevanda alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina e bombolette contenenti spray urticante; la previsione di cui al periodo precedente non si applica al personale dell’ organizzazione e qualora l’introduzione sia necessaria per esigenze dello spettacolo;

d) il divieto di detenzione o comunque di introduzione nell’area di intrattenimento di Piazza del Popolo di qualsiasi materiale pirotecnico.

Su tutto il territorio comunale, è stato disposto il divieto di accensione, lancio e utilizzo di prodotti pirotecnici - anche di libera vendita - che abbiano effetto esplodente o luminoso, crepitante o fischiante quali ad esempio “raudi” e petardi negli spazi pubblici, quali i parchi, le piazze, le strade ed ogni altro luogo pubblico del comune di Albenga per il periodo: dalle ore 18 del 31 dicembre 2023 alle ore 8 del 01 gennaio 2024.

Le violazioni rispetto a quanto sopra stabilito sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.00 ad € 500.00 ai sensi dell’art. 7 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, con possibilità di avvalersi del pagamento in misura ridotta, pari a € 50.00, ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981.