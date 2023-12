Albissola, atti vandalici in centro e sulle moto parcheggiate: indagini in corso

Nella notte scorsa sono stati danneggiati alcuni addobbi di Natale nel cuore del paese e sono state fatte cadere diverse moto parcheggiate, che avrebbero subito dei danni, negli stalli in Viale Giacomo Matteotti e in Piazza Sant'Antonio.

In questo momento sarebbero in corso le visualizzazioni delle immagini del circuito di videosorveglianza e gli accertamenti per individuare i responsabili che pare siano già stati scoperti dalla polizia locale albissolese.