Andrea Mandraccia lascia la Cgil dopo 16 anni di attività nel sindacato

“Oggi termina formalmente, dopo oltre 16 anni, la mia esperienza sindacale. È stato ovviamente un rapporto di lavoro, ma non solo. È stato molto ma molto di più”. Così Andrea Mandraccia, ultimamente alla Fiom, ha dato l'addio alla sua carriera all'interno della Cgil savonese.

“È stata soprattutto un'esperienza di vita. E quando- prosegue Mandraccia - per diverse ragioni, senti che viene a mancare un po' della passione che hai sempre messo nel fare questo mestiere così particolare, devi avere l'onestà intellettuale di chiuderla quest'esperienza”.

“Perché, come diceva un grande dirigente sindacale come Bruno Trentin- conclude Mandraccia - 'lavorare nella Cgil non è un mestiere come un altro ma può essere, può diventare, una ragione di vita'. Grazie a tutte le compagne ed i compagni che ho conosciuto. In bocca al lupo di cuore a chi, con entusiasmo, continua a dedicarsi alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in questo periodo storico così complicato, continuando a far vivere il Sindacato ed a sottolineare la sua importanza in una democrazia rappresentativa”-.