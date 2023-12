Albisola, il sindaco Garbarini si ricandida: "Pronto a mettere ancora al servizio della comunità la mia dedizione, passione e impegno"

Il sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini si ricandiderà. E lo ha annunciato nel suo bilancio di fine anno agli albisolesi.

Il primo cittadino quindi il prossimo maggio-giugno si ripresenterà alle elezioni comunali per provare a continuare a guidare il Comune in un secondo mandato, dopo che in passato era già stato vicesindaco e assessore ai tempi dell'ex sindaco Franco Orsi.

"Guardando al futuro, credo fermamente che sia essenziale basare la nostra ricandidatura non solo su promesse, ma sull'operato concreto e costante che abbiamo mantenuto fino ad oggi e che siamo fiduciosi di garantire per l’avvenire - spiega il Sindaco - Sono quindi pronto a mettere ancora al servizio della nostra comunità la mia dedizione, la mia passione e il mio impegno per la nostra comunità e per la nostra città, la nostra Albisola".

Spazio ad un bilancio di questo 2023 amministrativo e del quadriennio e mezzo alla guida.

"Quattro anni e mezzo di impegno costante per la nostra comunità e per Albisola. Poche ore e si conclude anche questo 2023, sono orgoglioso del lavoro svolto fin dall'inizio del mio mandato. Insieme abbiamo realizzato grandi progetti, ristrutturato, riqualificato e gettate le basi per altre importanti trasformazioni di Albisola - prosegue Garbarini - Forza, determinazione, costanza, lavoro di squadra e creazioni di reti sul territorio sono state le costanti del nostro lavoro, non solo negli ultimi mesi pre-elettorali, ma già sin da subito. In questo ciclo amministrativo, ci sono stati momenti molto complicati. Ho iniziato dovendo affrontare un’alluvione con frane, sfollamenti ed evacuazioni, mareggiate ed allagamenti e, non da ultimo, la pandemia. Di tutti questi eventi, gli effetti collaterali e le misure preventive e compensative sono quelle che spettano al Sindaco e agli amministratori e devo confessarvi che non è stato sempre facile".

Un ringraziamento è andato anche alla sua squadra, la giunta, la maggioranza e gli uffici.

"E’ stato però possibile affrontare tutto ciò, nel modo che abbiamo ritenuto il migliore possibile per il bene degli Albisolesi, grazie al lavoro degli uffici e al personale del Comune ma soprattutto grazie alla mia squadra di assessori e consiglieri che, oltre ad essere ottime persone e cittadini che vivono e sentono le necessità del territorio, sono donne e uomini che, come me, cinque anni fa hanno deciso di mettersi a disposizione e a prendersi la responsabilità di affrontare quest’esperienza che, se vissuta appieno come abbiamo fatto e facciamo noi, induce giorno per giorno a calarsi nella realtà politica e amministrativa dentro la quale fare scelte serie e prendere decisioni talvolta complicate e non sempre condivisibili puntualizza il primo cittadino - Tutto questo diventa fonte onorevole e di maggiore soddisfazione quando genera risultati, porta soluzioni ai problemi della gente, crea nuove opportunità per il territorio".

Non sono mancate anche le difficoltà. Lo scorso ottobre Garbarini è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura insieme all'assessore Sara Brizzo nell'ambito dell'indagine sui presunti favori per favorire i candidati nel quale è coinvolta l'ex segretaria generale della Provincia e proprio del comune di Albisola Giulia Colangelo.

"Ciò che mi rende orgoglioso di questo mandato da Sindaco al lordo di tutte le avversità che come uomo, padre e cittadino ho dovuto vivere come tutti gli Albisolesi è stato quello di continuare a garantire tutti i servizi alla cittadinanza ma soprattutto di rispettare gran parte degli impegni presi quando nel 2019 chiesti agli Albisolesi di dare fiducia a me, ai miei colleghi e al mio programma elettorale - specifica - Tanto è vero perché ad oggi, essendoci proposti come un’amministrazione concreta, competente e pragmatica, abbiamo realizzato circa il 76% delle proposte iscritte nel nostro programma elettorale. La nostra amministrazione non ha bisogno di fare lo sprint finale, perché abbiamo corso una maratona costante di cambiamenti e progressi giorno dopo giorno".

"I risultati sono gli stimoli per continuare a lavorare per raggiungere quella visione di città vivibile, turistica, accessibile, riqualificata che avevamo e abbiamo in mente e per la quale ci siamo impegnati costantemente nonostante le difficoltà di natura burocratica, socio-sanitaria ed economica - conclude il sindaco - Grazie a tutti coloro che hanno creduto in noi e che continuano a farlo, a tutti coloro che ci hanno sostenuto e affiancato nel percorso amministrativo. Continuiamo a lavorare nei prossimi mesi".