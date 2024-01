Albenga, proseguono i lavori del secondo lotto di rio Fasceo e Carendetta

Dopo la pulizia dei rii e delle aree nelle quali è previsto l’intervento entreranno nel vivo nei prossimi giorni i lavori per la messa in sicurezza idraulica del rio Fasceo e Carendetta (secondo lotto) a opera della ditta Impresig Srl individuata attraverso gara da Regione Liguria competente per materia.

L’intervento da 4 milioni di euro prevede l'adeguamento della sezione del rio Fasceo nel tratto compreso tra la S.P. n.3 ed il nodo costituito dalla confluenza tra rio Fasceo e rio Carendetta (oggetto di progettazione nell'ambito del 1° stralcio).

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: "Nel 2014 quando tutte le aziende agricole di quel territorio sono state alluvionate si è preso coscienza che era necessario avviare un percorso per la messa in sicurezza di quell’area. In quel momento non tutti avrebbero scommesso che ci saremmo riusciti, ma con la determinazione di tutte le parti coinvolte oggi siamo orgogliosi di poter dire che metteremo in sicurezza tutta la parte a valle della provinciale di Campochiesa".

"Nel 2021 abbiamo già effettuato il primo lotto - da 2 milioni di euro - che ha notevolmente migliorato la situazione, ed ora entrerà nel vivo la fase di lavorazione per il secondo lotto da altri 4 milioni di euro. Con i 6 milioni di euro ottenuti riusciremo così a mettere in sicurezza tutta la parte a valle della provinciale di Campochiesa. È nostra intenzione continuare a lavorare in questo modo, progettando e intercettando fondi per intervenire progressivamente su tutte le criticità del nostro territorio", prosegue il primo cittadino.

"La sicurezza idrogeologica del territorio è ed è sempre stata particolarmente a cuore alla nostra amministrazione. Negli anni abbiamo investito importanti risorse per la pulizia del Centa/Neva, dei rii e dei canali, basti pensare che nel 2022 abbiamo investito oltre 400 mila euro, nel 2023 oltre 300 mila e altrettanti abbiamo messo a bilancio per il 2024. Albenga presenta una ricca rete di rii e canali sui quali negli anni e secondo una rotazione che segue un’attenta programmazione siamo intervenuti".

"È importante continuare a lavorare in maniera sistematica sul nostro territorio e ringrazio gli uffici comunali per la costante e proficua collaborazione", conclude Tomatis.