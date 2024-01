Albenga, cioccolatini contro i tumori: torna l’iniziativa del Festival des Glaces a sostegno di Airc

Sta per tornare la Befana e con lei un’iniziativa solidale “dolcissima”: la raccolta fondi in favore di Airc con la vendita di alcuni prodotti artigianali della gelateria Festival des Glaces di Albenga.

Per il terzo anno consecutivo, la vendita di cioccolatini e tavolette di cioccolato, appositamente preparati da Laura Bonelli e Mirco Mastromarino nel laboratorio artigianale della gelateria di viale Italia, nei giorni di sabato 6 e domenica 7 gennaio andranno a sostenere la lotta contro il cancro.

“Da quando è scomparsa una persona a me molto cara a causa di un tumore, con Laura ci impegniamo per dare un contributo ad Airc – spiega Mastromarino -. È una cosa molto importante per me, perché so quanto bisogno di supporto c’è”.

“Questo è il terzo anno che lavoriamo a questa iniziativa benefica – prosegue -. Il primo anno abbiamo raccolto circa 500 euro, il secondo anno oltre 1.100 euro. Quest’anno chissà, speriamo anche di più. Comunque, qualunque cifra va bene, per me l’importante è poter fare qualcosa di concreto per schierarmi al fianco di chi soffre e cercare, attraverso la donazione, di aiutare la ricerca affinché possa un giorno debellare questa malattia devastante”.

“Vogliamo dedicare l’iniziativa a tutte le persone che stanno combattendo questa brutta malattia. Tutto il ricavato dei due giorni di raccolta sarà destinato ad Airc, contro questo bruttissimo compagno di viaggio da noi mai desiderato”, conclude Mastromarino.