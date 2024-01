Albenga, terzo e quarto piano di Palazzo Oddo in locazione: una selezione per l’assegnazione

Scade il 23 gennaio alle 13 la possibilità di partecipare alla selezione pubblica per l’assegnazione in locazione dei locali situati al terzo e quarto piano di Palazzo Oddo ad Albenga.

Gli spazi di 180 metri quadri circa al terzo piano e di 120 metri quadri circa al quarto piano dell’edificio sito in via Roma vengono concessi in locazione ad uso culturale e sono ammessi alla partecipazione della selezione esclusivamente soggetti configurati come associazioni.

La locazione temporanea dei locali sottoposti a vincolo della Soprintendenza si intende per sei anni ed è rinnovabile per ulteriori sei anni a norma di legge.

Gli interessati devono far pervenire la richiesta presso la segreteria della Fondazione Gian Maria Oddi in via Roma 58, piano I, presso la mostra “Magiche Trasparenze” - 17031 Albenga - entro e non oltre le ore 13 del giorno 23 gennaio 2024. L’apertura delle buste pervenute nei termini indicati QUI è prevista per il giorno 24 gennaio 2024 alle ore 11 presso Palazzo Oddo.