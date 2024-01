Autostrade, +Europa: "Serve immediato blocco agli aumenti dei pedaggi"

"In concomitanza con l’aumento dei pedaggi scattato il primo gennaio, i cittadini sulle autostrade Liguri hanno vissuto le ennesime giornate di disagi: tra Ovada e Genova Voltri, 9 km di coda in un tratto dove si viaggia ad una sola corsia per senso di marcia a causa dei lavori; su A10 si sono formati fino a fino a 14 km di coda tra Albenga e Finale Ligure sempre a causa dei cantieri". In una nota, la portavoce Cristina Bicceri della direzione nazionale +Europa e il gruppo +Europa Savona hanno espresso grande preoccupazione.

"Mentre un tamponamento a catena tra Imperia Ovest e Arma di Taggia ha creato problemi alla viabilità, con le macchine che potevano viaggiare solo su una corsia. Ma non si tratta di nulla di eccezionale, ma della consueta 'giornata di ordinaria follia' con cui i Liguri che lavorano, producono o si spostano, si devono confrontare da anni".

"Il presidente Toti è sicuramente un attento promotore di Eventi a Genova, come il recente Tricapodanno o l’Ocean Race (sul cui successo potremmo discutere), e si prodiga nel favorire l’apertura di supermercati, ma forse sottovaluta l’impatto economico che lo stato delle autostrade liguri ha sulla vita, sull’economia e sulla sicurezza dei Liguri: anche ieri infatti un’ambulanza diretta all’ospedale San Paolo,è rimasta bloccata nel tratto Borghetto Savona facendo vivere momenti drammatici al paziente trasportato".

"Del tutto tardiva la convocazione di Autofiori da parte della Regione al fine di programmare i cantieri nei prossimi mesi e sorprendente il silenzio di Toti sull’aumento dei pedaggi che in queste condizioni risuonano come un’autentica beffa: forse nessuno ricorda più che Aspi aveva persino previsto almeno 10 anni di gratuità sul nodo genovese, ma alla fine tali risorse erano state dirottate. Appoggiamo pertanto convintamente la proposta arrivata da Angelo Berlangeri che giustamente sottolinea come, allo stato di straordinarietà con cui i liguri devono misurarsi ogni giorno per compiere le principali tratte, debba accompagnarsi una altrettanto straordinaria sospensione degli aumenti fino a termine lavori e successivo adeguamento degli stessi pedaggi sulla base dei piani d’investimento delle concessionarie.Crediamo che a i Liguri che da anni subiscono danni e disagi, almeno questo si debba assicurare", concludono da +Europa.