Savona, uffici della Polizia locale, Scaramuzza (Lega): "Non c'è sistema di raffrescamento della struttura, sembra un forno"

Le elevate temperature estive finiscono al centro dell'attenzione anche per le condizioni di lavoro degli uffici pubblici. A sollevare il caso è il consigliere comunale della Lega, Maurizio Scaramuzza che, dopo essere andato al comando della polizia locale di Savona in via Romagnoli, denuncia l'assenza di un adeguato sistema di raffrescamento all'interno della struttura.

"L'altro giorno mi sono dovuto recare al comando della polizia municipale in via Romagnoli - spiega Scaramuzza - Mi sembra perlomeno folle che l'amministrazione, con tutti i soldi che sta investendo, non abbia pensato a un sistema di raffrescamento per la struttura. Sembrava di essere in un forno. Credo che i nostri agenti, sia gli amministrativi che gli operativi, debbano essere messi in grado di lavorare nelle migliori condizioni possibili".

La segnalazione richiama l'attenzione sulle condizioni ambientali all'interno della sede della polizia locale, proprio in un periodo caratterizzato da temperature particolarmente elevate. Secondo quanto riferito, il caldo renderebbe difficoltoso sia il lavoro del personale sia l'accoglienza dei cittadini che vanno agli uffici per pratiche o richieste di informazioni.