Termovalorizzatore, Arboscello: "Su questo tema manca una mobilitazione come quella contro il rigassificatore"

“Sul rigassificatore, in Consiglio regionale, potevamo contare su persone che ci sostenevano. Una mobilitazione così grande non c'è stata su altri temi come la sanità e il termovalorizzatore. Sul termovalorizzatore manca la scintilla che faccia scattare la mobilitazione”.

Da qui, e la mmoblitazione che aveva portato ad una catena umana di 16mila persone, è partito l'intervento del consigliere regionale Roberto Arboscello durante l'incontro organizzato dal Circolo Pd IV Zinola-Legino-Fornaci ai giardini Serenella. Al centro del suo intervento il progetto del termovalorizzatore che la Regione intende realizzare in Liguria, con l'ipotesi che la Val Bormida possa rientrare tra le aree candidate a ospitare l'impianto.

Alla serata hanno partecipato anche il sindaco di Savona Marco Russo, il segretario regionale del Pd Davide Natale, la responsabile Esteri della segreteria regionale del partito Margherita Mereto Bosso e lo stesso Arboscello, vicepresidente del Consiglio regionale. A moderare l'incontro è stato Simone Falco, segretario del circolo. I saluti iniziali sono stati affidati al segretario cittadino Simone Anselmo e al segretario provinciale Emanuele Parrinello.

Numerosi i temi affrontati nel corso della serata: dalla politica locale agli scenari internazionali, dalle prospettive in vista delle prossime elezioni ai temi della sicurezza.

Proprio sulle elezioni politiche Arboscello, richiamando le parole della segretaria Elly Schlein, ha ribadito la necessità di un Partito democratico “testardamente unitario”, invitando a smettere di “farci i dna”. “Iniziamo a occuparci dei problemi – ha spiegato – e partiamo dai temi per costruire le alleanze. La sicurezza è un tema che anche il centrosinistra deve affrontare perché la gente ha paura e si sente insicura, insieme ai temi dei salari e della sanità. Dobbiamo intercettare il malessere”.

Sulla sicurezza è intervenuto anche il sindaco Marco Russo, secondo il quale la risposta passa anche dal rendere più vivi gli spazi pubblici. Una sicurezza che può essere garantita anche “facendo vivere i luoghi della città”, grazie anche al coinvolgimento dei cittadini attraverso i Comitati di quartiere.

Spazio infine alle prossime scadenze elettorali. Sul fronte delle amministrative, il Pd conferma la volontà di ricandidare Marco Russo. “La corsa elettorale ci vedrà impegnati da settembre, dopo la pausa agostana”, ha spiegato il segretario cittadino Simone Anselmo. Russo, dal canto suo, punta a completare i progetti avviati e a portare avanti l'agenda amministrativa, affiancando alla conclusione degli interventi già in corso nuove scelte per affrontare le sfide future.

Per quanto riguarda invece le elezioni politiche, il segretario regionale Davide Natale ha sottolineato come un'eventuale vittoria debba nascere dai territori. Un percorso che, ha evidenziato, dovrà partire dai temi e dalla capacità di costruire consenso a livello locale.