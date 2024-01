Ad Alassio opere di manutenzione presso il cimitero centrale e il plesso della frazione Moglio

Con deliberazione di Giunta Comunale dello scorso 27 dicembre, su relazione e proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici Rocco Invernizzi, è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria presso il cimitero centrale di Alassio e il plesso della frazione Moglio.

Partendo dal cimitero centrale, le opere contenute nel progetto riguardano la realizzazione di una contro soffittatura nel locale a disposizione del personale operaio comprensiva di montaggio e smontaggio di ponteggi di servizio, la posa in opera di una doppia ringhiera in ferro presso la scala di accesso del Campo 3 e di un battuto di cemento sul piano di calpestio antecedente l’accesso alla scala del Campo 3, al fine di rendere complanare il piano di calpestio. Per quanto riguarda invece il cimitero di Moglio si procederà alla spicconatura del calcestruzzo in fase di distacco del frontalino della copertura dei loculi e dell’intradosso della scala di accesso; al trattamento dei ferri d’armatura contro il fenomeno di ossidazione; alla successiva ripresa di intonaco esterno e rasatura, e alla tinteggiatura totale delle aree; infine, alla riparazione dei gradini della scala di accesso al piano superiore mediante la posa in opera di nuovi elementi in mattoni pieni faccia a vista, previa demolizione ed asportazione degli elementi deteriorati e non più recuperabili. Il progetto, redatto dall’Ufficio Tecnico comunale, prevede un costo netto di € 12.350,00 oltre oneri fiscali.

“Con l'inizio del nuovo anno – dichiara l'assessore ai Lavori Pubblici Rocco Invernizzi – stiamo dedicando un'attenzione particolare alle opere necessarie ai cimiteri della nostra città, a partire da quello di Moglio, per il quale, oltre alla manutenzione, stiamo ripristinando la strada di accesso e l’ingresso. Un altro progetto molto importante che stiamo seguendo con la Soprintendenza è quello di riordino e sistemazione del cimitero degli inglesi presso il Campo Santo della città”.