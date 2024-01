Affidati i lavori per l'installazione di nuove telecamere di lettura targhe nei comuni di Savona e Albissola Marina

Maggiore controllo del territorio con l'installazione di nuove telecamere per la lettura delle targhe. Sono stati affidati Società Electronic System di Lentate sul Seveso i lavori per l'acquisto e installazione di nuove telecamere in base ad un progetto, finanziato dal Ministero dell'Interno e presentato dai due Comuni.

Il progetto prevede l’installazione telecamere di lettura targhe, dispiegati su alcune delle principali strade di accesso ai centri cittadini. Le nuove telecamere saranno messe a Savona in Nostra Signora del Monte, via fratelli Grondona, al Santuario, in via Tagliate. Ad Albissola Marina saranno sistemate in viale Faraggiana, corso Bigliati e in alcuni varchi per l'Aurelia.