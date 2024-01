Dupanloup, dalla Savoia a Savona, un'impresa storica premiata dalla Camera di Commercio

La storia della famiglia Dupanloup inizia in Savoia, terra d'origine della famiglia. Dopo la cessione della Savoia alla Francia , nel 1858, la famiglia Dupanloup si trasferisce a Torino dove nasce Alberto che, nel 1880, parte per Savona.

Alberto, che ha deciso di seguire le orme di famiglia e abile orologiaio, prosegue l'attività di famiglia a Savona chiamandola “Alberto Dupanloup”., nel pieno centro cittadino, nel palazzo storco Cassinis in via Pia.

Alberto lavora affiancato dal figlio Armando che alla sua morte, nel 1927, prosegue nell'attività di famiglia e la allarga al commercio di gioielleria ed argenteria. In quegli anni la Alberto Dupanloup conquista importanza e prestigio e le fabbriche più rinomate competono tra di loro per assicurarsi il servizio di vendita al pubblico nel nuovo negozio , all'interno dell'elegante palazzo Brilla, oggi sede delle scuole Boselli. Quando, nel 1938, l'Amministrazione Comunale decide la demolizione del palazzo Brilla, Armando Dupanloup trasferisce, nel 1939, la propria attività in piazza Mameli 4.

Il figlio di Armando, Mario affianca il padre e si assume il grave incarico di "pilotare" l'azienda di famiglia nei difficili anni del dopoguerra e della ricostruzione. Nel 1954 la ditta fu insignita, dalla Camera di Commercio di Savona, della Medaglia d’Oro per la valorosa attività di oltre 74 anni.

Nei primi anni ottanta subentra Michaela Mangiagalli, moglie di Giorgio Dupanloup, coadiuvata dai figli Alberto e Carla, quarta generazione impegnata nell’attività di famiglia, che ancora oggi, dopo la prematura scomparsa della madre, continuano la tradizione dal 1989 nel negozio di Via Paleocapa.

Carla ed Alberto continuano con lo stesso entusiasmo, passione e volontà il loro lavoro nell’azienda che ha mantenuto sempre un carattere prettamente famigliare. L’attività si è trasferita ad aprile 2021 nella nuova e prestigiosa sede di Piazza Pertini 44 nel palazzo storico San Paolo che finalmente è stato ristrutturato, restaurato e restituito alla città come centro di riferimento non solo commerciale.

Nei nuovi eleganti spazi, il nuovo Shop in Shop Rolex e il laboratorio Ufficiale Rolex interno, sono i punti di forza di questa avventura cominciata ben 138 anni fa. Continua così il cammino tra orologi e gioielli della famiglia Dupanloup in un mix di tradizione ed innovazione.